Жители Казани взрыли пни в Березовой роще в поисках 100 долларов от "Орла и Решки". Об этом сообщает Татарстан-24.

Как сообщается, казанцы ринулись искать бутылку со 100 долларовой купюрой, спрятанную ведущим телепередачи "Орел и Решка" Тимуром Родригезом в одном из пней Березовой рощи. Ради этого многие казанцы решили даже отказаться от выходного дня, либо же отпросились с работы.

В итоге, самые находчивые посмотрели выпуск по часовому поясу Владивостока уже ночью, и судя по внешнему виду пней в Березовой роще, найти клад им все же удалось.