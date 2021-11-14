Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за уборкой дорог и тротуаров от снега. Об этом глава республики заявил на субботнем совещании в доме Правительства РТ.

Данное заявление было сделано в связи с ухудшением погодных условий. По словам Минниханова, главам населенных пунктов и руководителям предприятий нужно обеспечить нормативное содержание дорог.

«Для нас главное — обеспечить безопасность наших граждан, автомобилистов и пешеходов», — отметил президент республики.