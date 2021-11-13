13 ноября в Татарстане подтверждена смерть 1113 человек от коронавируса

В Татарстане подтверждено еще шесть случаев смерти от COVID-19. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли три женщины 1950, 1952 и 1954 годов рождения и три мужчины 1939, 1940 и 1949 годов рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким", - прокомментировали в пресс-службе республиканского минздрава.

По состоянию на 13 ноября 2021 года в Татарстане зарегистрировано 1113 случаев смерти от коронавирусной инфекции.