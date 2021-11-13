Цена авиа и железнодорожных билетов в ближайшее время для россиян вырастет минимум на 2 тысячи рублей. Таким мнением с «Клопс» поделился председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Эксперт считает, что не все успеют в короткий срок сделать прививку и получить сертификат о вакцинации. Поэтому до принятия закона о QR-коде многим придётся перед поездкой сдавать ПЦР-тест.

«Нужно понимать, что приобретая авиабилет, придётся приобретать ПЦР-тест. Не во всех регионах его делают достаточно оперативно, с этим тоже необходимо работать. В итоге это необходимо делать заранее, за несколько дней. И пока в законопроекте не установлено количество часов, которое будет актуален ПЦР-тест. Это очень важный момент», — сказал Илья Зотов.

Он добавил, что правила буду действовать не только на межрегиональных маршрутах, но и на внутренних рейсах. То есть теперь, чтобы поехать на море на электричке, необходимо будет иметь с собой QR-код. На автобусные перевозки эта мера пока распространяться не будет.