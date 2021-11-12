Житель Кукморского района Республики Татарстан обвиняется в незаконном хранения оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Как пояснили в надзорном ведомстве, татарстанец незаконно приобрел 87 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм и переделанный газовый револьвер. Покупку он сделал еще летом 2016 года. И с тех пор весь этот солидный арсенал хранил в собственном гараже в селе Лубяны.

Но осенью этого года арсенал нашли полицейские, на мужчину завели уголовное дело. Он полностью признал вину. В ближайшее время будет вынесен приговор.