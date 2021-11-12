Бот "Госуслуг" Макс после кибератаки сошел с ума. Он начал писать пользователям фейковые сообщения про коронавирус и заговор мирового правительства. В Минцифры отметили, что это вызвано "беспрецедентной кибератакой".

Бот Макс, в частности, рассказал пользователям, что вируса вообще не существует. А на запросы пользователей о вакцинации и кодах, писал:

"Вас развели и никаким "коронавирусом" вы не болели. Факт существования этой "болезни" никем не доказан. "Коронавируса" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что касается QR-кодов – они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам".

Одному из пользователей бот пожелал "покоиться с миром".

"Госуслуги" вторые сутки подвергаются кибератаке. И особое внимание хакеры обратили именно на Макса. Робот-чат теперь рассказывает еще более странные вещи, вплоть до прилета НЛО и чипировании населения. Служба безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы.