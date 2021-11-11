Республиканский Гидрометцентр официально предупредил татарстанцев о грядущей непогоде. 12 ноября на территории Татарстана и в Казани в частности будет кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. Водителей просят быть особенно внимательными, поскольку ситуация в видимостью отягощается образованием гололедицы на дорогах ночью и днем.

Ветер будет сильным и холодным с порывами до 15-17 метров в секунду.

Пройдет снег. Минимальная температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов ниже нуля, днем — от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.