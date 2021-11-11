18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после публикации в открытом доступе видеозаписей с пытками и изнасилованиями заключенных в областной тюремной больнице. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин в интервью местному телеканалу "Вести-интервью".

"Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - сказал глава УФСИН.

Ранее правозащитникам Gulagu.net попали более тысячи видеофайлов, которые предназначались для служебного пользования. На них запечатлены жестокие издевательства и изнасилования заключенных.

Видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, осужденный в России ранее за перевозку и сбыт наркотиков. В местах не столь отдаленных Савельев трудился к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам. Там и собрал досье.

Следком возбудил 7 уголовных дел по фактам издевательств и сексуального насилия.