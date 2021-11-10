Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил накануне:

"Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, максимально быстро.

Постановление о выдаче бумажных сертификатов утверждено. Получить их можно с 16 ноября в МФЦ привившимся и переболевшим коронавирусом. Особенно актуально это будет для тех, кто не зарегистрирован на Госуслугах или не может сам распечатать сертификат.