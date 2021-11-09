В Татарстане с завтрашнего дня, с 10 ноября, начнутся проверки: все непривитые должны быть отстранены от работы. Об этом напомнила заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.

Согласно Постановлению главного санитарного врача РТ, татарстанцы, подлежащие вакцинации, должны сделать хотя бы первый компонент вакцины до 9 ноября, в противном случае они должны быть отстранены от работы.

С 7 декабря от работы отстранят тех, кто к этой дате не получил второй компонент вакцины против коронавируса.

"По постановлению у нас отстранения с 9 ноября. Понятно, что мы даем день работодателям, чтобы определиться, кого они отстраняют. Смотрим мы пока только наличие или отсутствие первой прививки, поскольку до второй еще есть время, с 10-го числа выходим с проверками по всей республике", - предупредила Авдонина.