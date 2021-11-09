Эксперты Минэкологии РТ нашли причины обмеления озера Чебакса в Советском районе Казани. Как сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источник в ведомстве, озеро обмелело из-за засухи, испарения, активного забора воды жителями и нехватки летних дождей.

"На большей части территории Волжско-Камского бассейна в июле и августе осадков выпало значительно меньше нормы, следовательно, водоемы не пополнялись", — заявили в министерстве.

Вода отсюда уже уходила, это происходило в 2019 году. Тогда вместе с водой пропали ондатры и бобры, птицы и рыба. Тогда воду спустил МУП "Водоканал" для ремонта запорной арматуры придонного водосброса.