В Роспотребнадзоре России впервые дали ответ на вопрос, почему даже прошедшие полный курс вакцинации могут умереть от коронавируса. В основном такое происходит в группе пожилых пациентов, отметила заместитель руководителя ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова.

Она отметила, что в подавляющем числе случаев те, кто получили оба компонента вакцины, даже при заражении болеют легко. Но есть случаи, когда привитые болели тяжело и даже умирали. Но тут главное - возрастной фактор, считает Руженцова. Все умершие привитые были старше 60 лет.

Причина - в отсутствии иммунитета. У некоторых пожилых он не вырабатывается в должной мере после прививки. Руженцова также напомнила, что такие пациенты всегда были в группе риска даже при развитии ОРВИ, сообщает PrimePress.

"Конечно, когда иммунного ответа не может быть выработано, как правило, у этих пациентов мы видим присоединение и каких-то других возбудителей. И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда, к сожалению, с летальным исходом. Подчеркну, что даже при банальной ОРВИ такие исходы мы видели и раньше, до того как мы узнали про ковид", – сказала Руженцова.