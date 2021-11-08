Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал официальную позицию Кремля по вопросу сокращения сроков действия QR-кодов в России. Он заявил, что сокращение их действия или отмена для переболевших и привившихся от коронавируса не обсуждалось и не обсуждается.

Сегодня утром россияне обнаружили, что их сертификаты уменьшились в сроке действия на половину, а у некоторых и вовсе ликвидировались. В Минцифры и Минздраве пояснили, что сертификаты и QR-коды действуют как раньше - 1 год. А случившееся произошло из-за техсбоя на портале государственных услуг. Отмечается, что QR-коды будут восстановлены.

"Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет", - сказал Песков журналистам.