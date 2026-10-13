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В Татарстане насчитали 58 тысяч официально работающих мигрантов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане официально работают 58 тысяч иност...

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На официальной работе в Татарстане числятся 58 тысяч иностранцев. Об этом на брифинге форума «Тайм» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.

Большая часть этих работников — граждане государств с безвизовым режимом. Они трудятся по патенту. Лидирует Узбекистан: на его долю приходится 65 процентов. Таджикистан обеспечивает 22 процента, Азербайджан — 10 процентов.

Среди стран с визовым режимом картина иная. Тут лидируют граждане Туркменистана — 61 процент. На Индию приходится 16 процентов, на Уганду — 8 процентов.

В Татарстане на миграционном учете числятся более 100 тысяч иностранцев.

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