Полицейские Татарстана рассказали, что на самом деле было на улице Право-Булачной в Казани. Телеграм-канал Mash Iptash сообщил, что в массовой драке "30 человек дубасили друг друга", а у одного нашли пистолет.

Полицейские опровергли сообщение о самой массовой драке. Они заявили, что имел место конфликт, заявление по которому поступило в ОП "Япеева". Но приехав на место, полицейские никого там не обнаружили.

"В ходе отработки близлежащей территории в отдел полиции "Япеева" были доставлены 16 человек, которые пояснили, что находились на вечеринке в одном из баров города. На улице между двумя молодыми людьми из разных компаний произошел конфликт, переросший в драку, который удалось пресечь их товарищам", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД пояснили, что составили протоколы на шестерых жителей Казани за неповиновение полиции. Никто из участников конфликта заявление не писал. Но администратор питейного заведения и организатор вечеринки ответят по закону за нарушение санитарных антиковидных требований.