В Казанском федеральном университете появился приказ о выходных и нерабочих днях в 2022 году. Об этом сообщается на сайте вуза.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, постановлением Правительства «О переносе выходных дней в 2022 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, на основании Устава КФУ подписан приказ для всех работников КФУ», — сообщается на официальном портале учебного заведения.

Таким образом, в следующем году выходными днями в университете будут: 1-9 января, 23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 7-10 мая. Помимо этого, 11-13 июня и 4 ноября объявлены нерабочими днями.