На Урале бывший кандидат в депутаты Госдумы задержан за пьяную езду. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Как сообщается, экс-кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от «Российской партии свободы и справедливости» Антон Мятович был остановлен сотрудниками ГИБДД и предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, выяснилось, что у водителя есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.