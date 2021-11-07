Проектно-сметная документация для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга готова и частично начата работа по подготовке площадок для строительства. Об этом на своей странице в Instagram заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До Казани работа уже развернута полным ходом. 12 тысяч человек трудятся, почти 5 тысяч единиц техники работает в круглосуточном режиме. По дороге до Екатеринбурга уже сделали проектно-сметную документацию, частично приступили к подготовке территории, окончательно определили маршрут, активно эту работу продолжаем" - заявил Хуснуллин.

Строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань М-12 должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы должно быть закончено до 2024 года