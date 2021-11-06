За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом - 217 новых случаев. Из них 4 случая носят завозной характер, все остальные - контактные. 60 человек отправлены в ковидные стационары, 157 получают лечение амбулаторно, на дому.

По числу новых случаев лидирует Казань - в столице Татарстана заболел 121 человек.

26 человек заразились инфекцией за сутки в Набережных Челнах. По 7 татарстанцев заразились в Елабужском и Нижнекамском районах. В Кукморском районе заболели 5 человек. По 4 человека - в Высокогорском и Лениногорском районах. По трое заболевших - в Альметьевском, Буинском, Менделеевском, Мензелинском и Тукаевском районах. В остальных заболели по 1-2 пациента за сутки.

За весь период пандемии в республике подтвердилось 31 937 случаев COVID-19. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в республике выздоровели 49 татарстанцев. За весь период в РТ выздоровели 25 869 человек. Умерли за весь период 1 041 заболевших, в том числе 11 за минувшие сутки.