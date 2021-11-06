В Тернополе на западе Украины две женщины умерли от голода. Их тела три недели лежали в квартире, сообщает Zaxid.net.

Соседи обратились в полицию из-за неприятного запаха. В квартире полицейские нашли тело матери 1943 года рождения им ее младшей дочери, которой было 50 лет.

Помимо двух умерших от голода женщин в квартире нашли еще одну - старшую дочь. Ей 55 лет, она голодает давно и весит около 30 килограммов.

Работала в семье только одна из сестер, но она вынуждена была уволиться из больницы, чтобы ухаживать за матерью и второй сестрой-инвалидом. Социальных выплат, чтобы выжить, женщинам не хватило.