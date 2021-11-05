В Татарстане в пунктах вакцинации могут увеличиться очереди уже с 11 ноября, об этом заявили в Минздраве республики. К такому повороту событий уже готовятся, перед наплывом желающих вакцинироваться запасают нужное количество вакцины.

"С 11 ноября мы ожидаем вторую волну вакцинации – за второй прививкой придут те, кто делал первую около месяца назад, после выхода постановления", - пояснил Дмитрий Лопушов, главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Минздрава РТ.

Сегодня в РТ первую прививку сделали более 1,6 миллиона человек. Второй компонент вакцины получили более миллиона татарстанцев.