Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддержал Татарстан в его желании называть своего руководителя Рустама Минниханова президентом. Политик заверил, что его партия не поддержит федеральный законопроект об унификации глав регионов.

«Справедливая Россия» не будет принимать участие в голосовании по законопроекту о региональной власти в первой чтении (который лишит Татарстан права именовать руководителя республики "президентом"), цитирует Миронова "Газета.Ru".

Ранее федеральный законопроект об унификации региональной власти был внесен в Госдуму. Он подразумевает отказ от наименований "президент", "губернатор". Все руководители регионов должны именоваться главами субъектов Федерации.

Татарстан стал единственным регионом, который не поддержал инициативу Кремля, и в Госдуме заверили, что мнение республики уже вряд ли что изменит, никто не будет менять документ в угоду Татарстану. С такой позицией не согласился Миронов:

"Татарстан - один из крупнейших субъектов Федерации, большинство граждан которого принадлежит второму по численности российскому народу. Для кого-то вопрос о том, губернатор руководит регионом, просто глава или президент, не имеет принципиального значения. А вот в Татарстане имеет! И с этим нужно считаться", - уверен Миронов.