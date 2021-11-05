В Ивановской области сотрудники УФСБ не пустили историка-исследователя Сергея Прудовского в архивы НКВД, объяснив отказ в предоставлении допуска возможным "разжиганием ненависти".

Как сообщает "Ъ", Сергей Прудовский уже более десяти лет изучает "национальные операции" НКВД периода 1937–1938 годов.

Слать запросы на допуск в архив историк начал еще в прошлом году. Он получил последовательно несколько отказов в Туле и Иванове, подал на оба УФСБ в суд. Теперь надеется, что суд обяжет сотрудников ФСБ предоставить доступ к данным, поскольку Президент РФ давно распорядился рассекретить данные о массовых репрессиях.