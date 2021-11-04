В том, что Луна способна влиять на судьбу и самочувствие человека, мало кто в наши дни сомневается. Лунный календарь - главный советчик дачников и огородников. Прислушиваются к его советам и финансисты, и те, кто собирается на лечение или косметические процедуры. Но лунный календарь способен рассказать большее, уверены специалисты.

Некоторые лунные циклы считаются опасными и рискованными, в такие даты повышаются вероятности болезней, финансовых неудач, семейных и дружеских конфликтов, неблагоприятных стечений обстоятельств.

Астрологи назвали пять самых опасных дней ноября. Зная о них, вы сможете избежать неприятностей и неурядиц.

8 ноября

В этот день растущая Луна будет в Козероге. Такое сочетание в период роста спутника Земли считается дурным знаком. В этот день энергия Солнца находится в противоречии с энергией Луны. Повышается вероятность конфликтов и ссор, разногласий как с коллегами и знакомыми, так и с самыми родными людьми.

Также 8 ноября повышается риск получить травму или заболеть. В этот день не стоит отправляться в длительные дальние поездки. Приготовьтесь заранее к тому, что люди 8 ноября в принципе станут более конфликтными и могут провоцировать вас на ссору. Не поддавайтесь, сохраняйте спокойствие.

10 ноября

В этот день влияют Марс и Меркурий. Такое сочетание считается крайне опасным. Этот день будет наиболее несчастливым из всех ноябрьских дней. Ваши начинания, которые стартуют 10 ноября, с большой долей вероятности обернутся крахом.

Люди вокруг вас и вы сами будете нервничать, срываться, принимать ошибочные решения. День опасен в финансовом отношении, избегайте крупных вложений, трат и покупок.

19 ноября

В этот день в Тельце произойдет частное лунное затмение. В этот день стоит опасаться происков врагов и недоброжелателей, поступки завистников способны нанести существенный вред.

В период затмения избегайте принимать ответственные решения, отложите их на другой день. Ошибки в работе могут иметь крайне негативные последствия. Повышается риск ДТП, болезней.

29 ноября

В этот день Меркурий будет взаимодействовать с Солнцем. День будет тяжелым эмоционально и духовно. Могут одолеть депрессивные и страшные мысли.

Многие люди станут жесткими и раздражительными, неспособными справиться с гневом. Высока вероятность конфликтов, драк. День раскрывает в вас и вашем окружении самые худшие качества и черты. День считается неудачным для любого вида творчества.

30 ноября

Луна убывает в Весах. Такое сочетание означает потерю внутреннего равновесия, гармонии, разгорается внутренний конфликт.

Люди не знают, чего хотят, теряют ориентиры, которые казались важными. О принятых в этот день решениях вы пожалеете. Могут дать о себе знать старые ссоры и конфликты. Постарайтесь провести день наедине с собой.