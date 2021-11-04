Сотрудники полиции в Московской области забрали из семьи 14-летнюю школьницу из-за подозрения в ее интимной связи с двумя взрослыми мужчинами, сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на управление МВД по региону.

Школьница отправила другу снимок, на котором она была обмотана полотенцем. Мальчик опубликовал фотографию в Сети, где запись увидела учительница девочки. Педагог посчитала фото слишком откровенным и пожаловалась в органы опеки. Забрали ребенка прямо из школы.

В полиции пояснили, что снимки девочки были сделаны в квартире, в которой она была не одна:

"Там она находилась во время каникул с двумя взрослыми мужчинами, которым ее передала мать на одном из столичных вокзалов. Женщина сама согласилась передать ребенка в органы опеки", – отметили в УМВД.

Мать от объяснений отказалась. В полиции добавили, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.