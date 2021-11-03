33-летняя начальница отдела одного из банков в Татарстане, даже будучи финансово грамотным человеком, попала на удочку мошенников и перевела им более 470 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Казани.

Женщине позвонил неизвестный и представился коллегой - работником банка. Он сказал, что ее личный кабинет взломали, и того гляди похитят ее кровные сбережения, а потому надо срочно перевести все деньги на безопасный счет.

Банкирша выполнила все требования, сняла с карт все свои деньги и все перевела туда, куда указал "коллега".

Но потом что-то заподозрила, особенно, когда "коллега" начал наглеть и предложил ей еще оформить кредит на 1,5 миллиона, который тоже надо бы "спрятать" на безопасном счете. Вот тогда начальница отдела банка и пошла в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.