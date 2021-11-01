Мужчинам на заметку: Названы три главных качества хорошего любовника

Немецкое издание Bild опубликовало материал, о трех наиболее важных качествах любовников. Специалисты из Германии провели социологический опрос. В итоге выяснилось, что большинство женщин ценит мужчин, которые выступают за равноправие полов. Хороший любовник, по их мнению, должен заботиться не только о себе, но и о партнерше. Такое качество оценили 40% опрошенных женщин.

Также, согласно соцопросу, женщины обращают внимание на важность чувства юмора в повседневной жизни. Любовник должен уметь посмеяться над нелепой ситуацией в постели, в том числе и над собой. 61% женщин указали на необходимость чувства юмора.

Кроме того, важная роль отводится личному общению. Согласно опросу, 66% мужчин хотели бы открыто говорить с женщинами о сексе. Это поможет наладить сбалансированные отношения.