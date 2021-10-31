Минздрав Татарстана подтвердил смерть от коронавируса еще семи жителей республики

В Татарстане подтвердили еше 7 смертей от коронавируса. По данным республиканского минздрава, умерли шесть женщин 1935, 1941, 1949, 1950, 1958 и 1977 годов рождения, а также мужчина 1951 года рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким", - прокомментировали в пресс-службы минздрава Татарстана.

Всего по состоянию на 31 октября 2021 года в Татарстане подтверждено 988 случаев смерти от коронавируса.