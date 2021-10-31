Подорожание не остановило: Жители Казани раскупили все туры в Дубай

Туристические компании Казани, заявляют, что даже несмотря на рост цены на туры в Дубай, сейчас они в дефиците. По данным «Реального времени», поездка стоит от 200 тысяч рублей на двоих, но все раскуплено: дело в том, что в ОАЭ из Казани улететь можно только один раз в неделю.

Отметим, что Объединенные Арабские Эмираты входят в число наиболее популярных туристических направлений в России, на ряду с Египтом и Турцией.

"Независимо от решения оперштаба РТ о введении режима нерабочих дней с 30 октября, туры в Эмираты на осенние школьные каникулы были давно распроданы. Это самое комфортное время для отдыха в этой стране. Температура воздуха — 29—31 градус, воды — 26—28. Билеты в Дубай отдельно купить было практически невозможно — только в составе пакета с размещением", — объясняет глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс.