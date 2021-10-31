Назван список самых богатых умерших знаменитостей: кто попал в рейтинг

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых умерших знаменитостей. Впервые за восемь лет его возглавил не Майкл Джексон. На сей раз американский певец занял лишь третье место с доходом в 75 миллионов долларов.

Первым в рейтинге значится британский писатель Роальд Даль, автор повестей «Матильда» и «Чарли и шоколадная фабрика». Доход оценили в 513 миллионов долларов. Его попадание в рейтинг связывают с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений у компании Roald Dahl Story Company за 684 миллиона долларов, сообщает Lenta.ru.

На втором месте — американский певец Принс (120 миллионов долларов). В рейтинг также вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц, детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), певец и актер Бинг Кросби, певец Элвис Пресли и другие знаменитости. Доход каждого из них составил менее 30 миллионов долларов, замыкает список музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон с 12 миллионами долларов.