Основатель Finiko Кирилл Доронин назвал виновных в развале финансовой пирамиды

Организатор финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в интервью "Россия 24" рассказал о крахе организации и назвал виновных. По его словам, он не виноват. По мнению Доронина, Finiko работала без сбоев три года, но все испортили соучредители.

"Партнеры, Марат Сабиров, Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович, имели отношение к управлению валютными активами, и после их исчезновения начались проблемы у трехлетней успешной истории. Себя виновником я не считаю, - заявил Доронин.

Основатель Finiko отметил, что никого насильно в финансовую пирамиду не зазывали и не приводил. На презентациях он просто рассказывал, как заработать на криптовалюте.

"Нет ни одной встречи, где я говорю: "Ребята, все за мной". Нет ни одной встречи: "Ребята, сейчас как разбогатеете все и офигеете". Везде я говорил: "Это рискованно, гарантий нет, но есть возможность. Ей можешь пользоваться, исходя из твоего уровня риска, как ты смотришь на это, готов ли ты рискнуть чем-то". Никаких кредитов, продаж машин, квартир — никогда в жизни со сцены об этом не говорилось", — отметил Доронин.

Отметим, что Доронина задержали в июле 2021 года. Его адвокат просил отпустить основателя Finiko под домашний арест, так как недавно у него родился ребенок и он стал многодетным отцом. Однако суд с этим не согласился. В СИЗО Доронин пробудет минимум до 28 ноября.