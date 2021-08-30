Сегодня в Казани в парке им. Горького проходит благотворительный фестиваль «Дай лапу». На нем каждый желающий может взять себе собаку из приюта.

На мероприятие зашли и мэр города Ильсур Метшин, и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Уйти с пустыми руками им не удалось. Метшин выбрал себе щенка, который вырастет в овчарку, а Слуцкому приглянулся пес, напоминающий хаски. Они тут же дали своим щенкам имена: тренер назвал своего Квара — жить пес будет на базе с футболистами. А Метшин, у которого уже есть несколько породистых собак, решил дать своему новому беспородному другу имя Аяврик. Волонтеры приюта рассказали, что щенка нашли на стройке — он скулил там у забора.



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