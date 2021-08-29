В охваченной лесными пожарами Якутии неожиданно пошел снег. Видео с места событий опубликовали местные жители в социальных сетях.

Стоит отметить, что сегодня днем в Якутске воздух прогревается до 18 градусов тепла. При этом на кадрах отчетливо видно, что дороги покрылись снегом и даже образовалась гололедица.

Ранее синоптики прогнозировали в последние дни лета в северных и арктических районах Якутии мокрый снег и минусовую температуру. Кроме того, в Якутии по-прежнему действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории действует 35 природных пожаров, за сутки ликвидировано 7 на общей площади свыше 77 тысяч гектаров. Для тушения задействованы 830 человек и 65 единиц техники.