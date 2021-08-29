Казанцы возмущаются «свинством» водителя, припарковавшегося прямо на тротуаре. Соответствующая запись появилась в социальных сетях. По словам автора поста, инцидент произошел в субботу: водитель оставил легковушку возле дома № 8 по улице Кремлевской, полностью перегородив проход.

«В шоке от его наглости и безразличия к окружающим, почему не оставил машину на дороге? Считает себя самым важным и крутым? Не в моих правилах обращать внимание на неправильную парковку, но реально обойти это и остаться безразличным не могу! Опубликуйте, пожалуйста, это ведь очень некрасиво и эгоистично!»— пишет автор поста.

В ответ жители стали писать комментарии под постом:

«Хамство берегов не видит, да еще и на «Калине», — пишут одни.

«Колхозник, наверное», — отвечают другие.

«Есть правила, и их надо соблюдать! Попробуйте так припарковаться в Европе. Штраф будет равен стоимости этой колымаги», — комментируют жители Казани.

Напомним, ранее в Казани во время пожара в частном доме погибли два человека.