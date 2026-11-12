Видео последних минут жизни Соседова вызвало новые вопросы у следствия

В деле о гибели музыкального критика Сергея Соседова появились новые обстоятельства. В эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» продемонстрировали запись с камеры наблюдения, запечатлевшей последние минуты перед трагическим падением журналиста. Видео вызвало вопросы о причинах произошедшего.

Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет после происшествия в гостинице «Дархан» в якутском городе Нерюнгри. Он приехал туда для участия в конкурсе красоты «Жемчужина Дальнего Востока», где должен был работать в составе жюри.

На опубликованных кадрах видно, как журналист медленно поднимается по лестнице, придерживаясь за перила. Затем он останавливается и неожиданно падает назад, ударившись головой о твердую поверхность. На помощь пострадавшему поспешили находившиеся поблизости люди.

Ранее произошедшее рассматривалось как несчастный случай. Согласно озвученным сведениям, причиной смерти стали тяжелые травмы головы, полученные при падении. Однако после публикации видеозаписи участники телевизионной программы обратили внимание на то, что перед падением Соседов не совершал очевидного неосторожного движения.

В эфире прозвучали различные предположения о причинах внезапного ухудшения состояния журналиста. При этом достоверных доказательств постороннего воздействия представлено не было. Само видео не позволяет установить, что именно привело к падению.

Обстоятельствами смерти заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководству регионального следственного управления представить актуальную информацию о расследовании и проверить доводы, прозвучавшие в телевизионной программе.

Таким образом, окончательные обстоятельства трагедии остаются предметом разбирательства. Следствию предстоит оценить имеющиеся материалы и установить, что стало причиной внезапного падения Сергея Соседова, пишет ufa1.ru.