За вчерашний день в Казани произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: три наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также два столкновения. Еще 62 аварии повлекли материальный ущерб.

Кроме того, за последний день сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 пьяных водителей и трех автомобилистов без прав. Также четырех человек доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений. Ко всему прочему, 28 августа пресечено 17 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах. Обо всем этом сообщается Telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Казани.

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