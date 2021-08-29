Татарстан стал лидером среди регионов России по производству молока. Об этом говорят данные Татарстанстата.

За полгода в республике было произведено 970,1 тыс. тонн. На втором месте по объемам молока — Башкортостан (845,3 тыс. т), на третьем — Краснодарский край (780,1 тыс. т).

В Татарстане в первом полугодии 2021-го увеличилось производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий. Повышение произошло в основном за счет увеличения объемов производства в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, говорит ведомство.

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