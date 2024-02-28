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Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

kuban.rbc.ru

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Председатель следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание руководителю СУ СКР по Республике Татарстан, Валерию Липскому, представить отчет о ходе расследования уголовного дела о трагической гибели ребенка в Набережных Челнах. Мать младенца публично выразила недовольство по поводу проведения следствия и высказала претензии к сотрудникам следственных органов, как сообщила пресс-служба СКР.

По словам ведомства, в социальных сетях размещено видеообращение женщины из Набережных Челнов, в котором она высказывает свое негодование по поводу выяснения обстоятельств гибели ее новорожденного ребенка в медицинском учреждении. Указаны задержки судебных экспертиз, необоснованные препятствия и нарушения, а также высказаны претензии к работе сотрудников следственных органов.

Отмечается, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На данный момент в Татарстане продолжается расследование. Александр Бастрыкин запросил у Валерия Липского подробный отчет о ходе расследования, а также об установленных обстоятельствах и возрастающих обвинениях родительницы из Набережных Челнов.

Ранее, глава СКР Александр Бастрыкин лично взял под контроль проверку обстоятельств смерти мужчины в Зеленодольске.

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