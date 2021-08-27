Женщину выбросили с восьмого этажа во время застолья в Симферополе. Об этом сегодня сообщил региональный Следственный Комитет. От полученных при падении травм женщина скончалась на месте.

Следователи предварительно установили, что в доме, где разыгралась драма, было дружеское застолье: компания отмечала что-то с распитием алкоголя. В какой-то момент между мужчиной и его возлюбленной возникла ссора. Они вышли побеседовать на балкон. И в процессе этой бурной беседы мужчина скинул подругу с балкона вниз. Она цеплялась, но мужчина остался непреклонен.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает ТАСС.