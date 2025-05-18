Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые выявили изменения в мозге у людей, работающих сверхурочно

Сверхурочная работа может менять структуру мозг...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Корейские исследователи обнаружили, что регулярная переработка влияет на структуру мозга. По данным, опубликованным в журнале Occupational & Environmental Medicine, у медработников, проводящих на работе более 52 часов в неделю, увеличены зоны мозга, отвечающие за эмоции, память и речь.

Исследование провели на 110 сотрудниках медицинской сферы. У перерабатывавших выявили увеличение 17 областей мозга по сравнению с теми, кто придерживался стандартного графика. Особенно заметны изменения в средней лобной извилине (на 19% больше объёма), островковой доле (+15%) и верхней височной извилине (+21%).

Эти зоны связаны с эмоциональной регуляцией, сенсорной обработкой и формированием речи. Учёные подчёркивают, что, несмотря на видимые изменения, данные следует интерпретировать осторожно: исследование носит пилотный характер и требует дальнейших подтверждений.

Ранее было установлено, что переработка связана с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями, но нейрофизиологические последствия изучены слабо. Эта работа — шаг к пониманию анатомических основ когнитивных нарушений у перерабатывающих людей, пишет nplus1.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Интересное в Казани

день назад

Из врага в союзника: рассказываем, как в Казани гаджеты превращают детей в будущих айтишников

уксус с солью от сорняков пропорции отзывы

Новости Татарстана

21 час назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

предметный дизайн обучение в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

Новости Казани

день назад

В Казани стартовало строительство 25-этажного апарт-отеля

Новости Казани

день назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы

Новости Казани

день назад

Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова
Новости Татарстана
19 часов назад

На зоны наблюдения за БПЛА в Татарстане потратят 67 миллионов рублей

Исполнителем работ станет концерн «Алмаз-Антей»

Не у нас

29 минут назад

Ученые выявили изменения в мозге у людей, работающих сверхурочно

Интересное в Казани

день назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

Не у нас

29 минут назад

США может стать жертвой мощного землетрясения магнитудой 9 баллов

Не у нас

34 минуты назад

Новый тест Lumipulse может обнаружить болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске и...
Новости Татарстана
44 минуты назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Новости Татарстана

39 минут назад

В Катаре появится первый татарстано-катарский IT-хаб

Не у нас

16 часов назад

Специалисты рассказали, как распознать прослушку в телефоне

Не у нас

16 часов назад

Ученые рассчитали возрастной предел человеческой жизни
Африка зовет: как попасть в Африканский корпус ...
Новости Татарстана
5 дней назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?