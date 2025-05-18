Ученые выявили изменения в мозге у людей, работающих сверхурочно

Корейские исследователи обнаружили, что регулярная переработка влияет на структуру мозга. По данным, опубликованным в журнале Occupational & Environmental Medicine, у медработников, проводящих на работе более 52 часов в неделю, увеличены зоны мозга, отвечающие за эмоции, память и речь.

Исследование провели на 110 сотрудниках медицинской сферы. У перерабатывавших выявили увеличение 17 областей мозга по сравнению с теми, кто придерживался стандартного графика. Особенно заметны изменения в средней лобной извилине (на 19% больше объёма), островковой доле (+15%) и верхней височной извилине (+21%).

Эти зоны связаны с эмоциональной регуляцией, сенсорной обработкой и формированием речи. Учёные подчёркивают, что, несмотря на видимые изменения, данные следует интерпретировать осторожно: исследование носит пилотный характер и требует дальнейших подтверждений.

Ранее было установлено, что переработка связана с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями, но нейрофизиологические последствия изучены слабо. Эта работа — шаг к пониманию анатомических основ когнитивных нарушений у перерабатывающих людей, пишет nplus1.ru.