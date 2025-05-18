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· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани планируют отремонтировать 8 жилых массивах почти за полмиллиарда рублей

В 2025 году в Казани обновят дороги в восьми жи...

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В Казани этим летом стартует масштабный ремонт дорог сразу в восьми жилых массивах. Как сообщает «Коммерсантъ», в список вошли: Левченко, Краснооктябрьский, Залесный, Юдино, Новое Юдино, Займище, Ягодная Слобода и Игумново.

Обновление охватит 6 километров дорожного полотна. Под реконструкцию попадут такие улицы, как Аксакова, Бирюзовая, Варшавская, Желатиновая и другие. А на Югославской наконец-то появится новый тротуар — особое внимание уделят удобству и безопасности пешеходов.

Ремонт пройдёт в два этапа. Сначала — проектные исследования, которые завершатся к середине сентября, а затем начнётся основная часть работ. Завершить всё планируют до начала зимы.

Финансирование проекта — 495 миллионов рублей — обеспечит бюджет Татарстана. За реализацией программы проследит Дирекция финансирования программ дорожных работ республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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