В Казани планируют отремонтировать 8 жилых массивах почти за полмиллиарда рублей

В Казани этим летом стартует масштабный ремонт дорог сразу в восьми жилых массивах. Как сообщает «Коммерсантъ», в список вошли: Левченко, Краснооктябрьский, Залесный, Юдино, Новое Юдино, Займище, Ягодная Слобода и Игумново.

Обновление охватит 6 километров дорожного полотна. Под реконструкцию попадут такие улицы, как Аксакова, Бирюзовая, Варшавская, Желатиновая и другие. А на Югославской наконец-то появится новый тротуар — особое внимание уделят удобству и безопасности пешеходов.

Ремонт пройдёт в два этапа. Сначала — проектные исследования, которые завершатся к середине сентября, а затем начнётся основная часть работ. Завершить всё планируют до начала зимы.

Финансирование проекта — 495 миллионов рублей — обеспечит бюджет Татарстана. За реализацией программы проследит Дирекция финансирования программ дорожных работ республики.