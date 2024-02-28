Метшин: Куюки и Салмачи градостроительная ошибка 1990-х

Новый генплан Казани разрабатывается с учетом градостроительных ошибок, совершенных в прошлом. Мэр города Ильсур Метшин объявил об этом на XXVIII сессии Казанской городской Думы.

Депутат Казгордумы Динара Халимдарова, представляющая фракцию КПРФ, выразила обеспокоенность по поводу обеспеченности новых районов города социальной инфраструктурой.



Отвечая на вопрос, мэр привел аналогии с градостроительными ошибками в пригородах, особенно в поселках Куюки и Салмачи. Эти поселки стали следствием неразмышленного землепользования в 1990-х годах, когда земли были разделены без должного планирования инфраструктуры.

Метшин подчеркнул, что новые проекты строительства включают строгий порядок размещения дорог, инженерных сетей, учреждений образования и здравоохранения перед постройкой жилья.