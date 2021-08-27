На северо-западе Москвы женщина попала под обстрел в собственной квартире из соседней многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу Москва.

Как сообщается, 25 августа женщина, проживающая на улице Песчаной, обратилась в полицию с сообщением об обстреле ее квартиры из окон соседнего многоэтажного дома. По ее словам, она услышала на балконе звук похожий на хлопок и увидела в окне дома напротив двоих мужчин с пистолетом в руках. Один из них посмотрел на женщину, направил оружие на нее и совершил выстрел.

Сотрудники полиции установили квартиру, из которой предположительно мог быть совершен выстрел. У хозяина квартиры был изъят пневматический пистолет с газовыми баллончиками.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.