В Набережных Челнах накануне прошли антитеррористические учения на территории Судоходного шлюза Нижне-Камского района гидротехнического сооружения и судоходства. Об этом сообщает ИА "Татар-Информ" с ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РТ.

Как сообщается, согласно плану учений, группа вооруженных террористов проникла на теплоход и захватила в заложники весь персонал судна, а также всех находившихся на борту пассажиров.

Во время учений были отработаны навыки ликвидации терракта, организации оцепления места, а также эвакуации населения.