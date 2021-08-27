Минздрав России выдал регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса "Эпиваккорона-Н", которую разработал научный центр "Вектор", сообщает ТАСС.

Вакцина представляет собой препарат на основе пептидных антигенов. Вводится препарат дважды внутримышечно с перерывом в 14-21 день. Сообщается, что на данный момент защитный титр антител после вакцинации этим препаратом не известен. Неизвестна и продолжительность иммунитета после прививки новым препаратом.

Предназначается вакцина для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет. Противопоказана вакцина аллергикам с тяжелыми формами реакций, страдающим злокачественными заболеваниями крови, беременным и кормящим. Людям с хроническими заболеваниями препарат рекомендовано вводить только в состоянии ремиссии.

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также для лиц с новообразованиями.

Новая вакцина настоятельно рекомендуется создателями для тех, кто подвержен высокому риску заражения - людям, которые в силу работы часто контактируют с большим количеством других людей.