Александр Груничев, Под Казанью недалеко от строящегося МСЗ построят мусороперерабатывающий завод. Об этом заявил председатель госкомитета Татарстана по тарифам сообщает "Татарстан-24".

По словам чиновника, на предприятии будут ежегодно перерабатывать около полутора миллионов тонн отходов. Из 15% отходов будут делать техкомпост для строительства дорог и других объектов.

Отходы, которые невозможно будет переработать, планирует сжигать, а золу захоронят на новых мусорных полигонах.

Постройку мусороперерабатывающего завода поддержали на уровне правительства республики, сейчас же идет согласование всех деталей.