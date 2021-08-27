Под Казанью недалеко от строящегося МСЗ построят мусороперерабатывающий завод. Об этом заявил председатель госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев, сообщает "Татарстан-24".
По словам чиновника, на предприятии будут ежегодно перерабатывать около полутора миллионов тонн отходов. Из 15% отходов будут делать техкомпост для строительства дорог и других объектов.
Отходы, которые невозможно будет переработать, планирует сжигать, а золу захоронят на новых мусорных полигонах.
Постройку мусороперерабатывающего завода поддержали на уровне правительства республики, сейчас же идет согласование всех деталей.
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