Полиция в Уфе спасла 4-летнего малыша, который разгуливал по карнизу балкона на 9 этаже многоквартирного дома до улице Маршала Жукова.

О страшной прогулке в полицию сообщили очевидцы. Стражи порядка быстро оценили ситуацию и разделились: один отправился в обход многоэтажки, второй - внутрь, искать квартиру, в которой живет ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по Башкортостану.

Квартиру нашли: в ней была бабушка мальчика и еще двое внуков. При этом женщина понятия не имела, что самый младший из внучат разгуливает на опасной высоте. Аккуратно подманив ребенка, полицейские смогли втащить его в квартиру. Теперь стражи порядка намерены проверить родителей малыша.