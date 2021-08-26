В казанских школах решено сохранить антиковидные меры безопасности в новом учебном году. Об этом заявил начальник управления исполкома Казани Ирек Ризванов.

"С 1 сентября мы продолжаем сохранять антиковидные меры. Мы будем разделять потоки, также классное, кабинетное обучение детей, соответственно. Это одни из тех параметров, которые продолжатся", отметил он.

Линейки, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом требований Роспотребнадзора. И пока нет однозначного ответа на вопросы, пустят ли на праздник родителей учеников, будут ли ограничения для гостей линеек в том случае, если решат допустить их.

Ризванов отметил, что ситуация меняется каждый день, а потому окончательные рекомендации будут озвучены в ближайшие дни.