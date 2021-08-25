Социальные сети взорвались от негодования после того, как были опубликованы кадры из нового туркомплекса в Камском Устье. Отдыхающие здесь начали находить человеческие останки. Местные жители заявили, что место отдыха возвели не где-нибудь, а на месте старого кладбища . Надгробий уже не осталось, но еще полвека назад тут видны были могильные холмики.

Местные власти поставили здесь мангалы и беседки. Отдыхающие тут веселятся, жарят шашлык и пускают салюты. В то же время после дождей склон размывает и появляются человеческие останки.

Прокуратура Татарстана инициировала проверку данной информации. На месте работают представители надзорного ведомства.