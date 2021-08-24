В Татарстане назревает очередной скандал со старым погостом. На этот раз отличились власти Камского Устья. Местная администрация решила обустроить там, где захоронены люди, зону отдыха. Поставили мангалы для шашлыка и скамейки.

Отдыхающим придется проводить досуг на человеческих останках, пишет Mash Iptash.

Вопрос о том, что делать со старым погостом, местные власти решали с 2011 года. Решение появилось: беседки с жаровнями поставили прямо на склоне. По словам местных жителей, рядом расположен туристический комплекс "Камский трофей".

После ливней обрыв время от времени размывает, и останки давно захороненных тут людей оказываются на поверхности.